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محافظ قنا يشارك أقباط المحافظة الاحتفال بميلاد الشهيد «مارجرجس»

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محافظ قنا يشارك أقباط المحافظة الاحتفال بميلاد الشهيد «مارجرجس» محافظ قنا يشارك أقباط المحافظة الاحتفال بميلاد الشهيد «مارجرجس»

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زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها والأخوة أقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس، رافقه خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يشارك الأقباط عيد مولد مار جرجس

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيرا إلى أننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن المصريين بمختلف إنتماءتهم الدينية يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.

محافظ قنا يشارك الأقباط عيد مولد مار جرجس

فيما قدم نيافة الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وأضاف أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ قنا يشارك الأقباط عيد مولد مار جرجس

يذكر أن القديس مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة «كبادوكيا» بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحي على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه في والعالم العربي.

محافظ قنا يشارك الأقباط عيد مولد مار جرجس

المصرى اليوم

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