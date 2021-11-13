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منح حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعداداته للموسم الجديد.

كان الفريق خاض العديد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد حيث واجه كلا من: الترسانة – مصر للبترول – هليوبوليس، وذلك للتعرقف على مدى كفاءة اللاعبين ومعالجة الأخطاء الفرديه لكل لاعب.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

ويقود الفريق حسن الحصرى مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدرب لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان مديراً إداريا.