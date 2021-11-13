«صحة قنا» تؤكد توافر أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان قامت بتوفير أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية تحسباً لحدوث أي طوارئ في ظل عدم إستقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأضاف محافظ قنا أنه في مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لإستخدامها حال الاحتياج لها.

وأضاف «الداودى» أن تلك الخطوة تأتى في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التي تشهد تقلبات جوية ويكثر معها إنتشار هذه الكائنات الضارة، مناشدا المواطنين التوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.