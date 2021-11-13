القوى العاملة: تعيين 695 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمنيا (رابط التسجيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوى العاملة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، للأصحاء ولذوي القدرات الخاصة والهمم، إيمانًا بدورها في المساهمة في تقليل وتخفيض معدلات البطالة.

وأعلن المحافظ، أنه تم تشغيل 695 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد «كعب العمل» لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبرهذا الرابط