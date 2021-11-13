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أحمد عز يكشف موعد عرض «الجريمة»

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أحمد عز يكشف موعد عرض «الجريمة» أحمد عز يكشف موعد عرض «الجريمة»

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انتهى النجم أحمد عز من دوبلاج فيلم «الجريمة»، للمخرج شريف عرفة.

وقال «عز» في تصريحات خاصة للمصري اليوم إن العمل سوف يتم عرضه جماهيريًا في دور العرض في موسم رأس السنة، نهاية ديسمبر المقبل.

«الجريمة» اخراج شريف عرفة، انتاج هشام عبدالخالق، وبطولة الفنانة منة شلبي والفنان ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، تدور أحداثه في إطار تشويقي درامي، نمط ومنطقة جديدة يخوضها الثنائي للمرة الأولى.

وكان «عز» قد شارك ضمن المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» اخراج أحمد علاء، وبطولة هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.

المصرى اليوم

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