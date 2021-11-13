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«زواج مبارك».. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة من الشاعر فائق حسن ()

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«زواج مبارك».. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة من الشاعر فائق حسن (فيديو) «زواج مبارك».. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة من الشاعر فائق حسن ()

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احتفلت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، بزواج والدتها من الشاعر الغنائي فائق حسن.

وشاركت بمقطع عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، يبرز اللحظات الأولى لدخول أصالة مع زوجها، على نغمات أغنية «أكتر» التي يرجع زمنها إلى 2006.

وأعدت «الذهبي» أجواء احتفالية تليق بالعروسين، وزينت المنزل بالورود وحلوي سجلت عليها «زواج مبارك».

وقررت «الذهبي» تسجيل كلمات أغنية «قد الحروف» على كيكة الاحتفال: «قد الحروف اللى في أسامي العاشقين بحبك، قد الثوانى والدقايق والسنين بحبك، قد الهموم اللى في قلوب البشر، قد العيون اللى كحلها السهر».

يذكر أن زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.

المصرى اليوم

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