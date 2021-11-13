جولةُ "واعد" تُعلن تمويلًا جديدًا بقيمة ثمانية ملايين ومئة ألف ريال لستة رواد أعمال خلال خامس محطاتها في المدينة

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ارتفع إجمالي الدفع التمويلية التي خُصصت منذ سبتمبر وحتى نوفمبر الشهر الحالي إلى أكثر من ستة وثلاثين مليون ريال

أعلن مركز "واعد"، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن تخصيصه تمويلًا جديدًا بقيمة ثمانية ملايين ومئة ألف ريال سعودي على شكل مِنَح وقروض واستثمارات رأس مال جريء لِسِتّ شركات سعودية ناشئة خلال المحطة الخامسة لجولة مركز واعد لريادة الأعمال في المدينة المنورة. وتشمل قيمة الدعم المالي استثمار رأس المال الجريء الذي أعلنه مركز واعد بقيمة مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي في شركة "قريب" السعودية، المنصة الرقمية الرائدة في إدارة المشتريات والمرافق العامة الحاصلة على شهادة الآيزو.

وجمعت محطة المدينة التي تم تنظيمها بالشراكة مع نماء المنورة (الذراع التنفيذي لوقف المنورة)، الشركة الوقفية غير الربحية التي تستهدف التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، عددًا من الشركات الناشئة في سلسلة الإمدادات وقطاع الضيافة والسياحة، مسلطةً الضوء على الابتكارات والمبادرات السباقة في تلك المجالات الصاعدة.

ومن جهته قال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد: "مع اقتراب جولتنا من محطتها الأخيرة، شَهِدنا عددًا من الابتكارات الحديثة التي يواصل تقديمها رواد الأعمال السعوديون. ويتمثل دورنا في مركز "واعد" في بناء نظام دعم متكامل لهذه الشريحة من رواد الأعمال السعوديين؛ بينما يقودون هم موجة إيجابية من التغيير الاقتصادي في المملكة".

وأعلن مركز واعد -خلال الفعالية- عن تخصيص استثمار رأس مال جريء بقيمة مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي لشركة "قريب" السعودية، المنصة الرقمية الرائدة في إدارة المشتريات والمرافق العامة التي تهدف إلى تقديم منصة اتصالات موحدة سهلة التتبع، تربط مزودي الخدمة بالعملاء المسجلين فيها.

تأسست الشركة الناشئة قريب في عام 2018 على يد رواد الأعمال عبدالعزيز العبدالقادر، وحسن إكرام، وعبدالرحمن العمير، كمنصة رقمية تلبي الحاجة إلى تبسيط عمليات سلسلة الإمدادات. وتعمل "قريب" الحاصلة على شهادتي الآيزو في إدارة ضمان الجودة (٩٠٠١)، والإدارة البيئية (١٤٠٠١)، على المساعدة في التغلب على هذا التحدي من خلال تمكين العملاء من تتبع طلبات الشراء الخاصة بهم ومتابعتها مع البائعين أو الموردين.

كما تأهلت شركتان سعوديتان أخريان للحصول على قروض من مركز "واعد"، هما شركة ستورج ستيشن، ومنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تعمل في إدارة طلبات المتاجر الإلكترونية وشحنها، وشركة تاب للرعاية الطبية المنزلية وخدمات الطب الاتصالي، وتوصيل الأدوية للأفراد في المنزل.

أما بالنسبة للمِنَح الأولية؛ أوصى مركز "واعد" بمنح مبلغ خمس وسبعين ألف ريال سعودي لشركة تعاوني، المنصة التعليمية التي تربط الطلاب المقبلين على التخرج مع الشركات التي تقدم برامج تدريبية، وخمسين ألف ريال سعودي لشركة "عجوتك"، منصة التسويق وبيع التمور المحلية ومنتجات المدينة المنورة في داخل المملكة وخارجها، ومنحة بقيمة خمس وعشرين ألف ريال سعودي لشركة "وسن"، الشركة الناشئة المحلية المصنعة لكبسولات الراحة المهيئة للأماكن العامة.

وبذلك يرتفع إجمالي الدفع التمويلية التي خصصها مركز "واعد" من بداية جولته لريادة الأعمال في سبتمبر وحتى نوفمبر الشهر الحالي، إلى أكثر من ستة وثلاثين مليون ريال سعودي، مقسمة بين أربع وعشرين رائد أعمال سعودي جعلتهم شركاتهم الناشئة المبتكرة مؤهلين لتلقي الدعم المالي والتطويري من مركز "واعد" بعد مشاركاتهم في محطات الجبيل وينبع وجدة والرياض والمدينة.

يُذكر أن مركز "واعد" تأسس في عام 2011 ليصبح ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية؛ حيث خصص أكثر من أربعمائة مليون ريال سعودي على هيئة استثمارات رأس المال الجريء والقروض وبرنامج حاضنة الأعمال، لتمكن رواد الأعمال السعوديين وتساعدهم في قيادة المبادرات المبتكرة وتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة.

وسيختتم مركز "واعد" جولته لريادة الأعمال في محطتها الأخيرة في مكة التي ستقام في 6 ديسمبر؛ حيث سيقوم المركز بمراجعة مجموعة واسعة من مشاركات الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا. كما سيواصل المركز تلقي طلبات المشاركة المحطة الأخيرة من جميع رواد الأعمال المؤهلين حتى يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.

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