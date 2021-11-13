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أزمة المهاجرين.. بولندا تعثر على جثة "سوري" قُرب حدودها مع البيضاء

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أزمة المهاجرين.. بولندا تعثر على جثة "سوري" قُرب حدودها مع روسيا البيضاء أزمة المهاجرين.. بولندا تعثر على جثة "سوري" قُرب حدودها مع البيضاء
السلطات لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة

أزمة المهاجرين.. بولندا تعثر على جثة

أعلنت الشرطة البولندية اليوم (السبت)، أنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا قرب الحدود مع البيضاء، وسط تزايد التوتر الدولي بشأن أزمة مهاجرين يتهم الاتحاد الأوروبي، مينسك بتدبيرها.

وبيّنت الشرطة البولندية -عبر "تويتر"- أنها عثرت بالأمس على جثة شاب سوري في الأحراش قرب الحدود.

وأضافت أنها لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر حرس الحدود البولندي، أن جنودًا من روسيا البيضاء قاموا خلال الليل بقطع جزء من السياج الحدودي المؤقت الذي أقامته بولندا لردع المهاجرين.

ويوجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقين وسط الأحراش في طقس قارس البرودة على الحدود بين روسيا البيضاء ودولتيْ بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، اللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.

وقضى بعض هؤلاء المهاجرين نَحبهم بالفعل، وثمة مخاوف بشأن سلامة الباقين في الطقس الشتوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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