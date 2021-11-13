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مروع.. مقتل فتاة بسيف ساموراي في شارع باسطنبول

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القاتل: قتلتُها لأنني "أردت فقط أن أقتل امرأة"

فيديو مروع.. مقتل فتاة بسيف ساموراي في شارع باسطنبول

‬وثّقت كاميرات المراقبة، جريمةً قتل بشعة ذهبت ضحيتها مهندسة معمارية، في أحد شوارع مدينة إسطنبول التركية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت اللقطات باساك جنكيز، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تسير في أحد شوارع إسطنبول، ويلاحقها رجل يُخفي سيف "ساموراي" كبير.

وأقْدَمَ المتهم، الذي ذكرت الشرطة التركية أنه يدعى جوكتوغ بوز، على الإمساك بباساك من الخلف، ومن ثم طعنها بقوة.

وقالت الشرطة التركية: إن المتهم صادف باساك -التي لا يعرفها- بينما كانت في طريق عودتها من العمل، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر المتهم في اعترافاته أمام الشرطة أن ما قام به "جاء نتيجة تأثره بأفلام الأكشن التي يشاهدها".

وحسب "الديلي ميل"، قتل "بوز" الفتاة لأغرب سبب؛ لأنه "فقط أراد أن يقتل امرأة".

وتَصادف أن شاهد "باساك" عدة مرات وهي تمر أمام شقته في طريق عودتها إلى منزلها من العمل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت "بوز" بشقته في أتاشهير باسطنبول، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، ومداهمة منزله، وضبط أداة الجريمة وهو عبارة عن سيف "ساموراي".

كذلك عثر رجال الشرطة في شقة المتهم على عبارات تدعو للعنف مكتوبة على الجدران.

وأشار التقرير الأولي للشرطة بعد استجواب "بوز" إلى أنه غير مستقر عقليًّا، وأمرت بإبقائه رهن الاعتقال، وإجراء المزيد من التحريات عنه.

فيديو مروع.. مقتل فتاة بسيف ساموراي في شارع باسطنبول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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