أخبار عاجلة

سعفان: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية -
الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات -
مصطفى مدبولي: مدينة الفنون والثقافة تستهدف بناء البشر قبل الحجر -
محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة آثار السيول ورفع القمامة والمخلفات -
الجيزة : حملات مكثفة للنظافة بحي العمرانية (صور) -
الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى -
واتفورد ومانشستر يونايتد: دينيس يخطف الأضواء في سقوط كارثي جديد للشياطين الحمر -
مدرب مالي: إمكانيات ديانج تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا -
واتفورد يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته

Print
"المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته "المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته
عادة قديمة يحافظ عليها للآن أبناء مدن الغربية مشمولة بالسلطات اللذيذة

روى الباحث والمهتم في "تاريخ جدة" خالد أبو الجدائل، قصة وجبة المعدوس عند نزول المطر على مدينة جدة.

وقال "الجدائل": "هذه العادة قديمة، والتي اعتاد المجتمع في مدن المنطقة الغربية صنعها؛ وهي وجبة الأرز بالعدس أو ما تسمى المعدوس".

وأوضح: "يتم وضع وعاء في سطح البيت لجمع قدر من ماء المطر أثناء هطوله، ثم يتم طبخ الأرز مع العدس بعد تنقيته وتنظيفه، بينما تقوم سيدة البيت بتجهيز السمك وتبهيره "بابازير السمك"".

وأضاف: "تقوم سيدة البيت بقلي السمك بزيت السمسم الذي يعطيه مذاقًا آخر، أو الأرز بالعدس يطبخ بوضع شيء من السمن البري عليه، أو طبخه كما كان يعرف بطريقة المشرمل أو مطفي، مع عمل سلطات متنوعة ألذها "سلطة الحمر"، وكما كانوا يقولون: محل ما يسري يمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة

الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة