مي عاطف: قائمة الخطيب تولي اهتمامًا كبيراً بمقترحات عضوات الأهلي

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أكدت مى عاطف المرشحة على منصب العضوية تحت السن في قائمة محمود الخطيب، أنها سعيدة للغاية بردود فعل الأعضاء والثقة الكبيرة التي تحظى بها القائمة خلال جولاتها الإنتخابية، مشيرة إلى ان هناك تجاوب كبير مع أعضاء الجمعية العمومية للعمل على توفير كافة احتياجاتهم وطرحها للتنفيذ ضمن برنامج القائمة .

وشددت مي عاطف عن سعادتها بتواصل الأعضاء والعضوات معها وطرحهم للعديد من الأفكار التي ستعمل على تنفيذها من خلال برنامج القائمة خلال الفترة المقبلة .

وأشارت مي عاطف إلى أن هناك قناعه تامة لدى أعضاء النادي بقائمة محمود الخطيب لما تضمه من خبرات وكفاءات كبيرة ومتنوعة في كافة التخصصات، فضلا عن اطلاعهم بجميع الملفات الموجوده في كافة القطاعات.

وقالت مي عاطف إن محمود الخطيب وجه كل أعضاء القائمة بضرورة الانصات لمقترحات الأعضاء وخصص ملف شامل يتم اعداده حاليا لكافة مقترحات العنصر النسائي على وجه التحديد ليتم تضمينه ضمن البرنامج الانتخابى للقائمة.

المعروف أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق ‏الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية باحدي الشركات الاستشارية ‏العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية أخرى

وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26 من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق، وللعضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند ‏مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وتحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.‏