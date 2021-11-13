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أحمد عز ينتظر عرض «العارف» 18 نوفمبر رقميا (تفاصيل)

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أحمد عز ينتظر عرض «العارف» 18 نوفمبر رقميا (تفاصيل) أحمد عز ينتظر عرض «العارف» 18 نوفمبر رقميا (تفاصيل)

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ينتظر النجم أحمد عز، عرض فيلمه «العارف»، من دور العرض السينمائية إلى منصة شاهد vip الرقمية، 18 نوفمبر الجاري.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «خطوة مهمة جدًا عرض الفيلم عبر المنصة، وأتمنى أن يلقى اعجاب الجمهور مثلما كان في دور العرض وتصدره لشباك التذاكر منذ عرضه».

وأضاف «عز» انه يعتبر الفيلم أصعب تجاربه في السينما: بالفعل لأنه تطلب مجهود بدني قاسي، وسافرت بسببه لأكثر من دولة، الفيلم من نوعية أفلام الأكشن التي تعتمد على الحركة، تنفيذيًا مرهق، بطاقم عالمي مع نفس منفذي المعارك والاكشن لفيلم «mission impossible»، وهو ما يتطلب مجهودا ضخما جدًا، وهو من قاموا بتدريبي على تنفيذها واحتاجنا وقت طويل جدًا».

«العارف» إخراج أحمد علاء، تأليف محمد سيد بشير، ويشارك «عز» في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.

المصرى اليوم

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