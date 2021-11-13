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أحيا الفنان عمرو دياب مساء الجمعة، حفلا خاصا في القاهرة، وذلك بعد أيام من إحياءه حفلا كبيرا في «اكسبو دبي».

عمرو دياب

وقدم عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها أغنية «أنت الحظ» وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

عمرو دياب

عمرو دياب

وكان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد «عيشني» في ديسمبر المقبل.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب