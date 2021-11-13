وزارة الرياضة تعلن تفاصيل ماراثون الأهرامات.. وعبدالخالق: هدفنا تنشيط السياحة

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل ماراثون الأهرامات الرياضي المقرر إقامته في ١١ ديسمبر المقبل تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري وإشراف إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلاً من معاونه الدكتور عبدالأول محمد، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية لحضور فعاليات مؤتمر الإعلان ماراثون الأهرامات المقرر مشاركة ٤٠٠٠ رياضي به من نحو ٨٥ جنسية مختلفة.

يحظي ماراثون الأهرامات الرياضي باهتمام محلي ودولي كونه يقام في منطقة الأهرامات التي تعد واحدةً من أهم المناطق الأثرية والسياحية على مستوي العالم، وشهد المؤتمر حضور عدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار، ومجموعة من سفراء الدول المشاركة بالماراثون.

وألقي الدكتور عبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة كلمة خلال المؤتمر، نقل فيها تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمشاركين بالمؤتمر، متمنياً التوفيق للجميع في تنظيم فعاليات الماراثون الرياضي الذي يأتي ضمن الأحداث والبطولات الرياضية التي تحرص الدولة المصرية على استضافتها بشكل مستمر، وتعمل على تنظيمها وإخراجها في أفضل صورة.

فيما لفت أحمد عبدالخالق مدير السياحة الرياضية إلى سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الرامية إلى العمل على أن تصبح مصر وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة، بجانب تنفيذ الفعاليات الرياضية الدولية الكبري ضمن أجندة دولية سنوية والتي تساهم في تنشيط السياحة الرياضيه المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.