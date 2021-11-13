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مبادرة بر أمان تشمل 1228 مركب صيد و3589 صيادا بشمال سيناء

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مبادرة بر أمان تشمل 1228 مركب صيد و3589 صيادا بشمال سيناء مبادرة بر أمان تشمل 1228 مركب صيد و3589 صيادا بشمال سيناء

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أكد المهندس سامى الهوارى رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء على تطبيق المبادرة الرئاسية «بر أمان» على صيادى شمال سيناء لرعاية صغار الصيادين بالمحافظة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضمان رعاية وتمكين صغار الصيادين وتوفير معدات وأدوات الصيد حفاظا عليهم من مخاطر المهنة.. بالإضافة إلى توفير الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم .

وأشار الهوارى في تصريح له، إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا ، وتشمل مناطق: العريش وبئر العبدورمانة باجمالى مستفيدين عدد ١٢٢٨ مركب صيد و3589 صيادا موزعين على: العريش 970 صيادا، 1872 صيادا، ورمانة 747 صيادا.. حيث يتم دعمهم ببدل حماية ووقاية عن طريق مكاتب المصايد بالعريش وبئر العبدورمانة.. علاوة على قيام المبادرة أيضا باحلال وتجديد المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات للصيادين فور إستئناف الصيد بالبحر المتوسط .

وأضاف أن هيئة الثروة السمكية تقوم عن طريق مكاتبها المختلفة بحصر وتسجيل جميع عمال الصيد الذين يتم استخراج بطاقات صيد سنويا لهم .

المصرى اليوم

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