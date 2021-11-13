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دون حجاب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي «تريند» جوجل بعد غياب عن جمهورها

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دون حجاب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي «تريند» جوجل بعد غياب عن جمهورها دون حجاب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي «تريند» جوجل بعد غياب عن جمهورها

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تصدر أسم الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي «تريند» محرك البحث الشهير جوجل، بعد أول ظهور لها في حفل خطوبة وعقد قران صلاح «رمزي» ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة من صور الحفل، وظهرت فيها الفنانة المعتزلة هدى رمزي بدون حجاب، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها في كامل أناقتها بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها.

قدمت هدى رمزي 29 عملًا فنيا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: «حنفي الأبهة» و«جري الوحوش» و«بئر الحرمان» و«عصر الذئاب» و«مع سبق الإصرار» و«امرأتان» و«الرداء الأبيض»، ومن أشهر مسلسلاتها: «أحلام الفتى الطائر» و«السمان والخريف» و«بنت الأيام» و«الزوجة آخر من تعلم» و«الحب وأشياء أخرى» و«علي الزيبق».

يذكر أن هدى رمزي، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب اعتزالها، قائلة: «فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد».

المصرى اليوم

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