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رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم

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رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم
بأجهزة البخار الجاف وتعمل على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح

رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عمليات التعقيم في المسجد النبوي من خلال إدارة تطوير إدارة المسجد النبوي، عبر أجهزة البخار الجاف؛ حيث يعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح في آن واحد بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن أجهزة التنقية تستخدم قرابة 80 لترًا يوميًّا، وهي توفر الجهد للوصول إلى الأماكن المختلفة في المسجد النبوي؛ لضمان التعقيم وتنقية الهواء، وهي أفضل من أجهزة الرش التي تسبب تراكم المياه، علمًا بأنها خالية من العطور أو أي مواد حافظة أخرى، وهي آمنة وذات كفاءة وجودة عالية وهي صديقة للبيئة ولا تؤثر على البشر.

وأضافت أن العاملين تلقوا دورات تدريبية للتعامل مع هذه الأجهزة، وهي يسيرة الاستعمال، وهي تُستخدم فقط داخل أروقة المسجد النبوي، ولا تستخدم في الساحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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