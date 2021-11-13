ختام فعاليات الدورة التدريبية لأطباء الكلى الصناعي بمستشفيات الشرقية

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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لأطباء الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي نظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالشرقية، والتي استمرت لمدة ٥ أيام، بقاعة التدريب بمستشفي ههيا المركزي، بحضور الدكتور إبراهيم الدهشوري بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور السيد النحال، والدكتور ياسر الهندي، والدكتور أحمد صلاح شمس أساتذة أمراض الكلي والباطنة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد البيلي نائب مدير عام الطب العلاجي ومسئول الكلي الصناعي بالدقهلية، والدكتور حامد عزت استشاري الكلي بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتورة إيناس السيد مسؤول الزمالة المصرية لأمراض الكلي ورئيس قسم الكلي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور أحمد صلاح الدين مستشفي الأحرار التعليمي، وبمشاركة استشاري وأخصائي الكلي، ومفتشي الصيدلة الإكلينيكية، وفرق الجودة ومكافحة العدوى بالمديرية، ومدير مستشفى ديرب نجم، ومدير وحدة الكلي بمستشفى أولاد صقر، وممثلي الشركات الوكيلة لماكينات الغسيل الكلوي، وذلك في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوي البشرية بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

حيث تم تدريب ٣٩ طبيب بأقسام الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، على أعمال الكلي الصناعي، والأمراض المصاحبة لمريض القصور الكلوي مثل السكر والضغط، وأنواع الغسيل الدموي المختلفة، والمشاكل والمضاعفات أثناء الغسيل الدموي، وأنواع الغسيل البيريتوني وكيفية إختيار الحالات التي يناسبها الغسيل البيريتوني، وحالات الفشل الكلوي الحاد، وتغذية مريض الكلي الصحية، وشرح مفصل لماكينات الغسيل الكلوي «بي براون، وفيرزينياس».



وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أن هذه الدورة التدريبية سبقها دورة تدريبية لهيئة التمريض بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية والتي استمرت أيضاً لمدة ٥ أيام تم خلالها تدريب ١٢٨ ممرضة على أعمال الكلي الصناعي، وتطبيق برنامج نظري وعملي للغسيل الكلوي، وطرق تطبيق معايير الجودة، ومعايير NSR بأقسام الكلي، والتوعية بسلامة المريض وسلامة الدواء، وتمييز أصناف الدواء عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية استيفاء الملفات الطبية للمرضى، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لقطاع الطب العلاجي، وأساتذة واستشاري الكلي بالجامعات والمستشفيات المختلفة، ومديرية الصحة بالدقهلية، ولإدارة الطب العلاجي، ومسئولة الكلي بالمديرية، ولجميع القائمين على التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.