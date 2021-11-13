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تنفي وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات كورونا

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الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات كورونا تنفي وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات كورونا

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تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على توافر مخزون آمن من السرنجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم، مُوضحةً أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية في لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يوجد بمصر نحو 152مصنعاً لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بما فيها السرنجات، والتي يتم تصنيعها وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية.

في سياق متصل، يتم التوسع في المراكز والأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في نطاق كل محافظة، وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني بتلك المراكز تيسيراً عليهم، فضلاً عن إتاحة الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح «105» طوال اليوم بصورة مباشرة، لتلقي شكاوى المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات بشأن فيروس كورونا، وكذلك الأعراض المصاحبة للتطعيم باللقاح، فضلاً عن إتاحة خط ساخن لتعديل الطلبات الخاصة بتلقي جرعات اللقاح «15335» لجميع محافظات الجمهورية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة (25354150/02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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