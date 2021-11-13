أخبار عاجلة

حاكم مصرف لبنان: سأقدم تقريرا للقضاء حول مصدر ثروتي -
تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» لـ 12 يناير -
الحكم على 12متهما بـ«داعش العجوزة» 23 يناير -
الجيزة: إزالة مخالفات بناء بجوار الكورنيش الجديد بوراق الحضر -
لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو -
البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو) -
محافظ الجيزة يتفقد تطوير ميدان الجلاء ومحاور البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد -
الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار -
تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين» تشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج «هي تقود» -
رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بطلاب فريق كورال الجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الألمانية لمناقشة دعم التعاون المشترك في العمل المناخي

Print
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الألمانية لمناقشة دعم التعاون المشترك في العمل المناخي وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الألمانية لمناقشة دعم التعاون المشترك في العمل المناخي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنظيرتها الألمانية سفينا شولتسه والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.

وتلقت وزيرة البيئة الدعوة من الوزيرة الألمانية للمشاركة في مباحثات المناخ climate Dialogue، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العملية السياسية لمفاوضات المناخ أمر غاية في الاهمية، وضرورة إعادة التواصل بين الوزراء ومفاوضي المناخ في الدول النامية والمتقدمة وبناء الثقة بينهم، والعمل على دعم الروابط بين الطرفين، مؤكدة أن ما قدمته الرئاسة الإنجليزية في مؤتمر جلاسكو COP26 الذي أقيم في وقت حرج أمر يستحق التقدير .

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الألمانية أن استضافة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP 27 العام القادم يعتبر فرصة جيدة، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن المؤتمر القادم سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظري إلى مرحلة الإجراءات، والنظر في قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكي والتمويل من القطاع الخاص .

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمر المناخ القادم COP27 فرصة لإعادة النظر من ناحية العملية السياسية والرؤية الانسانية للعمل المناخي، ودعم الروابط بين المشاركين في المؤتمر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حاكم مصرف لبنان: سأقدم تقريرا للقضاء حول مصدر ثروتي

حاكم مصرف لبنان: سأقدم تقريرا للقضاء حول مصدر ثروتي

بعد استبعادهم من كأس العرب.. 4 وجوه تخلى عنها كيروش مع منتخب مصر

بعد استبعادهم من كأس العرب.. 4 وجوه تخلى عنها كيروش مع منتخب مصر

مايا مرسى تشهد ختام «هى تقود» بمشاركة التعليم وشؤون المصريين بالخارج

مايا مرسى تشهد ختام «هى تقود» بمشاركة التعليم وشؤون المصريين بالخارج

كيروش حامل لواء التغيير .. 7 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر خلال كأس العرب

كيروش حامل لواء التغيير .. 7 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر خلال كأس العرب