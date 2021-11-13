وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الألمانية لمناقشة دعم التعاون المشترك في العمل المناخي

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنظيرتها الألمانية سفينا شولتسه والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.

وتلقت وزيرة البيئة الدعوة من الوزيرة الألمانية للمشاركة في مباحثات المناخ climate Dialogue، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العملية السياسية لمفاوضات المناخ أمر غاية في الاهمية، وضرورة إعادة التواصل بين الوزراء ومفاوضي المناخ في الدول النامية والمتقدمة وبناء الثقة بينهم، والعمل على دعم الروابط بين الطرفين، مؤكدة أن ما قدمته الرئاسة الإنجليزية في مؤتمر جلاسكو COP26 الذي أقيم في وقت حرج أمر يستحق التقدير .

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الألمانية أن استضافة مصر لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP 27 العام القادم يعتبر فرصة جيدة، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن المؤتمر القادم سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظري إلى مرحلة الإجراءات، والنظر في قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكي والتمويل من القطاع الخاص .

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمر المناخ القادم COP27 فرصة لإعادة النظر من ناحية العملية السياسية والرؤية الانسانية للعمل المناخي، ودعم الروابط بين المشاركين في المؤتمر.