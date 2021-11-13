قلق في الأهلي .. تفاصيل إصابة عمار حمدي أمام منية سمنود

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أكدت الفحوصات الطبية الأولية إصابة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بكدمة قوية في «قصبة القدم» أثناء مشاركته في المباراة الودية التي تقام ظهر اليوم بين الفريق ومنية سمنود على ملعب التتش بالجزيرة.

وغادر عمار حمدي المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة قوية في قصبة القدم، حيث خضع لفحوصات طبية سريعة من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وانتهى الشوط الأول في ودية منية سمنود بتقدم الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد عمار حمدي لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحلة إعارة مع فريق الاتحاد السكندري تألق خلالها بشكل لافت.