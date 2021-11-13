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شهدت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث بدأت بهطول الأمطار على الساحل الغربي من أملج وينبع وامتدت خلال ساعات الليل إلى تبوك، ووفقا لمدير فرع مركز الأرصاد الوطني بتبوك، فرحان العنزي: «بدأ تأثير الأمطار في الأجواء على منطقة مكة المكرمة وجدة.

وتوقع المسؤول السعودي أن تستمر حالة تأثير الأمطار إلى يوم الثلاثاء لتشمل بعض المناطق مثل حائل والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من القصيم.

ووفقا لموقع «سبق»، فقد أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول.

ودعا للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم وغدا الأحد، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.