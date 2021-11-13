موظف يغتصب طفلته وتحمل منه سفاحا في حلوان ..والقبض على الطبيبة التي أجهضت الحمل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض طبيبة نساء وولادة بتهمة إجهاض طفلة حملت سفاحا من والدها بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وقررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها للتأكيد على تعرض الطفلة للحمل والاجهاض.

كان قسم شرطة حلوان تلقي بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها يعمل موظف باغتصاب طفلتهما 14 سنة وحملها سفاحا، وقالت ذهبت إلى طبيبة نساء وولادة في منطقة حلوان وأكدت لي أنها في الشهر الثاني من الحمل، وتم اجراء لها عملية إجهاض داخل عيادتها.

كلبش - صورة أرشيفية

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض الأب وبمواجهته بأقوال زوجته أقر بقيامه باغتصاب ابنته، تم تحرير محضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت حبس الأب ووالدة الطفلة 4 أيام وقررت بضبط وإحضار الطبيبة التي قامت بعملة الإجهاض.

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