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تكريم نادية الجندي في المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية

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تكريم نادية الجندي في المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية تكريم نادية الجندي في المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية

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يكرم المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية النجمة الكبيرة نادية الجندي كسفيرة للفن المصري والعربي بالقاهرة يوم 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتي 31 نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى تحت عنوان «السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا في سبيل وقف النزاعات والصراعات بين شعوب الأرض».

وقالت رئيسة المنتدي آسيا قاسم أن اختيار نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي جاء لتاريخها السينمائي والفني وأعمالها التي مازالت تحقق أعلي المشاهدات عند عرضها بالقنوات الفضائية العربية ، وستمنح لقب «سفيرة المحبة والسلام».

وتابعت: سيحمل تكريم نجمة الجماهير عنوان «تكريم سفيرة المحبة والسلام للملتقى الإنساني»، إذ قدمت نادية الجندي عبر رحلتها الفنية قضايا مهمة، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدى 25 عامًا، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها أن تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلي الجانب الآخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها.

المصرى اليوم

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