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هجوم بقنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية فى ناجورنو كاراباخ

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هجوم بقنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية فى ناجورنو كاراباخ هجوم بقنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية فى ناجورنو كاراباخ

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ألقى مجهولا قنبلة يدوية على نقطة تفتيش في محيط مدينة شوشا في إقليم ناجورنو كاراباخ، وفقا لوكالة الأنباء الأذربيجانية.

وأظهرت مقاطع توقف سيارة نقل بالقرب من نقطة تفتيش لجنود أذربيجانيين، ونزول شخص منها وإلقائه قنبلة يدوية باتجاه العسكريين.

ونقلت الوكالة أن المهاجم تم اعتقاله من قبل قوات حفظ السلام الروسية، وأن التحقيق لا يزال جاريا، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت أذربيجان أنها قد حررت أراضيها طيقا لقرارات مجلس الأمن الأربعة الصادرة لصالحها بعد 44 يوما من الحرب، التى اندلعت في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت فى 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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