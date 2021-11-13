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بيراميدز يعجّز الأهلي بـ 100 مليون جنيه من أجل بيع نجمه الشاب

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بيراميدز يعجّز الأهلي بـ 100 مليون جنيه من أجل بيع نجمه الشاب بيراميدز يعجّز الأهلي بـ 100 مليون جنيه من أجل بيع نجمه الشاب

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وضع مسؤولو نادي بيراميدز مبلغاً خرافياً من أجل بيع مهاجم الفريق الشاب إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة، كما يدرس مسؤولو النادي عدم بيع اللاعب في أي نادٍ داخل خاصة في ظل صعوبة دفع أي نادٍ مصري هذا المقابل في اللاعب.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل الحصول على توقيع اللاعب الشاب، ولكن مسؤولو بيراميدز رفضوا بيع اللاعب للأهلي مما ترتب عليه أيضاً رفض الأهلي لبيع ناصر ماهر لنادي بيراميدز والموافقة في النهاية على انتقاله إلى صفوف نادي فيوتشر.

ووفقاً لمصدر داخل نادي بيراميدز فقد اتخذت إدارة النادي قراراً بتسويق اللاعب في أوروبا مقابل 5 ملايين يورو ( 100 مليون جنيه مصري تقريباً ) وعدم الموافقة على بيعه بمقابل أقل من هذا.

وتسعى إدارة بيراميدز للحفاظ على اللاعب بين جدران النادي في ظل إمكانياته الفنية العالية خاصة أنه لاعب دولي ويمتلك قدرات كبيرة وينضم بصفة مستمرة لمنتخب مصر الأول مما يعد معه اللاعب الشاب مستقبلاً استثمارياً كبيراً للنادي.

وتوصلت إدارة بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية لاتفاق مع اللاعب من أجل تمديد عقده لموسم إضافي مقابل 2.5 مليون جنيه في حين أنه يحصل حالياً على 750 ألف جنيه فقط في الموسم.

المصرى اليوم

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