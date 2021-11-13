عودة واستقرار التيار الكهربائي في أسوان بعد تعرضها لأمطار غزيرة

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أكد المهندس سامي أبوورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق والمراكز بمحافظة أسوان، بعد انقطاعه إثر سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس.

واشار رئيس الشركة في تصريحات صحفية إلى أنه شكل غرفة عمليات وطوارئ برئاستة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة لافتا إلى أنه مازال موجود في مكتبه منذ الأمس لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف ان هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات المعنية بمحافظة أسوان لمواجهة أي أزمات أو مشاكل ناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي نفس السياق أشاد رئيس الشركة بمجهود جميع العاملين بقطاع توزيع كهرباء أسوان بوجه خاص لما قدموه من تضحيات امس وبالساعات الأولى من صباح اليوم بقيادة المهندسة ايمان فاروق رئيس قطاع كهرباء أسوان التي كانت تتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية لكافة المناطق بالمحافظة.

وأكد ابو ورده ان فرق الصيانة والطوارئ قاموا بالتعامل مع جميع الاعطال في اسرع وقت وعلى أكمل وجه على الرغم من قسوة وصعوبة أجواء الطقس وبرودة الجو بصفة عامة.

وأوضح رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الصيانة الدورية والاستعدادات التي تقوم بها الشركة بصفة دورية قبل فصل الشتاء كان لها عامل كبير في مواجهة الموقف مشيرا إلى أنه تم السيطرة على بعض الاعطال التي وقعت ببعض محطات المحولات وتم عودة جميع الأحمال ولايوجد انقطاعات حاليا في التيار الكهربائي وجميع المناطق والمراكز بمحافظة أسوان تشهد استقرار في التغذية الكهربائية.