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هوكي يستعد للبطولة الأفريقية للأندية

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هوكي الزمالك يستعد للبطولة الأفريقية للأندية هوكي يستعد للبطولة الأفريقية للأندية

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منح محمد موسى مدرب الفريق الأول للهوكى ميدان بنادى اللاعبين راحة 72 ساعة على أن يستأنفوا التدريبات في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الصيد بالجولة الخامسة ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الفريق فاز أمس على مركز شباب الجزيرة برباعية مقابل هدف ووضع الجهاز الفني برنامج اعداد مكثف للفريق خلال الفترة المقبلة بعد العودة من الراحة الاجبارية

ومن المقرر أن يشارك الفريق في بطولة افريقيا للاندية والمقررة في غانا من الفترة من 19 نوفمبر وحتى أول ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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