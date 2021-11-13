بوتين يجذر من مناورات الناتو و أمريكا.. ماذا يحدث في حوض البحر الأسود ؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم من خطورة إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وأكد بوتين أن تدريبات "غير مجدول"ة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود تشكل تحديا خطيرا لموسكو، مضيفا أنه ليس لموسكو أي علاقة بالأزمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء الحليف الوثيق لروسيا.

كما أعرب بوتين عن أمله ، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للكرملين ، في أن يتحدث رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو والمتستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباشرة بشأن الأزمة، مشيرا إلى أن المهاجرين يريدون في المقام الأول الذهاب إلى ألمانيا

واعتبر الرئيس الروسي أن إجراء مناورات أمريكية غير مقررة في البحر الأسود يشكل تحديا خطيرا ، لكن الرد عليه بالمثل ليس "اسلوبا مناسا "

وقال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت ، ونقله موقع روسيا اليوم : "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة ، وأريد التشديد على أنها غير مقررة ، في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل وباستخدام الطيران، ومنه الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".

وأشار الرئيس إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت له اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها.

وأضاف بوتين : " أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك"، مؤكدا أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

ولفت إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكريا"، مشددا على بطلان هذه الادعاءات.