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نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق، رحلة داخلية لأعضاء المكتبة من سن 12 سنة فما فوق، لزيارة أثار تل بسطة بمدينة الزقازيق.

تأتى هذه الرحلات في إطار الدور التثقيفى والإرشادى، والتوعية التاريخية والحضارية للنشىء والشباب .

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية زيارة الأماكن التاريخية والمتاحف، لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة، لتتمكن الأجيال الحاضرة من التعرف على الإرث الثقافي والحضاري للمصريين القدماء، وما وصلوا إليه من تقدم هائل في شتى مجالات الحياة والفنون ،و المنشآت والبناءات التي شيدوها.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن الرحلات تأتى ضمن أنشطة المكتبة الثقافية بجانب القراءة والبحث والإطلاع، لمساعدة أعضاء المكتبة للتعرف على أثار وحضارة وتاريخ وطنهم، وذلك للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية وإستغلال أوقات فراغهم.