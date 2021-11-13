رجال سلة الأهلي يلتقي الجزيرة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يواجه فريق الجزيرة في إياب نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء على صالة د حسن مصطفى ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في مشوار المنافسة على اللقب، فيما يلتقي فريق المرتبط ١٨ سنة مع الجزيرة في الثانية والنصف عصرا.

وقدم رجال سلة الأهلي عرضا قويا في مباراة الذهاب أمس الجمعة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧٠-٦٩، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط على الجزيرة بنتيجة ٦١-٥٧.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة فريق الاتصالات في دور الثمانية، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريا في العودة.