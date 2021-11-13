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حصد شباب الكاراتيه «كوميتيه» بنادي الزمالك الميدالية البرونزية اليوم ببطولة الدوري الممتاز والتي اقيمت على ملاعب النادى الأوليمبى بالإسكندرية.

وفاز الفريق على كل من:«المنتزه- الزهور – سموحة- الصفوة- حرس الحدود»، بينما تعادل مع النادى الأهلى فيما خسر أمام الأوليمبى.

وشارك في البطولة كل من: مروان مصطفى – مصطفى عصام – أحمد إيهاب – لؤى هشام – محمد ايهاب – سيف شطيفة – يوسف صقر – باهى محيي.

ويقود الفريق جمعة سلامة مديراً فنياً وأحمد شافعى ومحمد جمعة مدربين ومحمود جاويش إداريا ومحمد جمال مديرا إداريا.