«قتل زوجته وأبناءه الثلاثة».. حكم نهائي بات بإعدام طبيب كفر الشيخ

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أيدت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، الحكم الصادر عن محكمة جنايات كفر الشيخ عام 2019 بالإعدام شنقا لطبيب؛ لإدانته بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: على حسانين وعادل عمارة وياسر جميل وأحمد أمين وهشام الجندي والدكتور أكرم بكري وتامر الجمال وحسن زكي وحسام الجيزاوي ومحمد باشا- نواب رئيس محكمة النقض.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018 حيث قام الطبيب الجاني بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة «ذبحًا» بسكين أثناء نومهم لخلافات زوجية، وذلك بعد أن وضع لاصقًا على أفواههم وقام بذبحهم أثناء نومهم ودون وازع من الرحمة.

وأظهرت التحقيقات أن الطبيب الجاني رتّب لارتكاب جريمته قبلها بأيام، حيث اتفق مع زميلته الطبيبة التي تتناوب معه العمل على أن تذهب بدلًا منه للعمل يوم الواقعة، وعقب ارتكاب الجريمة بعثر محتويات دولاب زوجته المجني عليها وأخفى المصوغات ليوهم الجميع أن القتل كان بدافع السرقة، ثم توجه إلى محل نجارة وإلى البنك لإبعاد الشبهة عنه.

وأكدت التحقيقات ارتكاب الطبيب المتهم للواقعة بسبب خلافات زوجية وقضت محكمة الجنايات بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه وذلك عام 2019 وقضت بإعدامه وأقرت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض اليوم حكم الإعدام ضده.