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رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ضد بحرم الجامعة بالدَّراسة (صور)

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بحرم الجامعة بالدَّراسة (صور) رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ضد بحرم الجامعة بالدَّراسة (صور)

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قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ بتفقد نقاط التطعيم ضد بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.

وخلال الجولة التفقدية حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في مختلف الكليات على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة.

وأوضح أن إدارة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع عمليات التطعيم على مدار الساعة من خلال النقاط الموجودة في أكثر من مكان بالإدارة الطبية للبنين بمدينة نصر، والتي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتوفير أكثر من نقطة للتطعيم؛ تيسيرًا على الجميع وحرصًا على سلامتهم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بحرم الجامعة بالدَّراسة
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بحرم الجامعة بالدَّراسة

المصرى اليوم

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