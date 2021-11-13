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ترأست السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة السلم والأمن بتجمع الكوميسا والذي عقد عبر الوسائل الافتراضية على مدار يومي 11 و12 نوفمبر 2021، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لاستضافة مصر لقمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين .

وناقش الاجتماع مختلف القضايا التي تخص تطورات السلم والأمن للدول أعضاء التجمع، فضلاً عن تقارير التقدم المُحرز في عدد من القضايا الخاصة بآلية الإنذار المبكر وجهود الوساطة والأمن البحري وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات.

وأكدت السفيرة حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار بكافة دول التجمع، وأهمية التكاتف بين دوله لمواجهة كافة التحديات الأمنية التي تواجهها وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والإرهاب وتغير المناخ، مشددةً على أن مصر لن تدخر جهداً خلال رئاستها المقبلة للتجمع لتحقيق أهدافه وتلبية تطلعات شعوبه إلى السلام والتنمية والرخاء.

على جانب آخر، حرص المشاركون على تقديم التهنئة لمصر على استضافتها المُرتقبة للمؤتمر المقبل لأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في عام 2022، مؤكدين على ثقة بلدانهم في أن مصر ستنتهز هذه المناسبة للدفاع عن المصالح الأفريقية باعتبارها القارة الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخي.