أخبار عاجلة

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» لـ 12 يناير -
الحكم على 12متهما بـ«داعش العجوزة» 23 يناير -
الجيزة: إزالة مخالفات بناء بجوار الكورنيش الجديد بوراق الحضر -
لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو -
البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو) -
محافظ الجيزة يتفقد تطوير ميدان الجلاء ومحاور البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد -
الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار -
تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين» تشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج «هي تقود» -
رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بطلاب فريق كورال الجامعة -
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة يطالب بمنع «المكملات الغذائية» في «الجيم»: مجهولة المصدر وتسبب الوفاة

Print
طلب إحاطة يطالب بمنع «المكملات الغذائية» في «الجيم»: مجهولة المصدر وتسبب الوفاة طلب إحاطة يطالب بمنع «المكملات الغذائية» في «الجيم»: مجهولة المصدر وتسبب الوفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصحة والرياضة، بشأن مخاطر تناول الشباب للمكملات الغذائية المتداولة داخل صالات الألعاب الرياضية «الجيم» على صحتهم دون رقابة من الجهات المعنية.

وقال «رشاد» في طلبه إن بعض الصالات الرياضية توزع «مواد كيمائية» تحت مسمى «مكملات غذائية»، توهم الشباب الراغبين في تضخيم وبناء العضلات وتدفعهم لشرائها وتناولها، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، خاصة أن أغلب هذه المكملات المتداولة مجهولة الهوية والمصدر ومستوردة من الخارج، ويتم تناولها دون الرجوع للطبيب.

وأضاف أن هناك دراسات طبية صادرة من منظمة الصحة العالمية، تحذر فيها الشباب من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، ووصفتها بأنها ليست «آمنة»، حيث تتسبب في أضرار صحية خطيرة، وهناك العديد من الشباب والرياضيين الذين لقوا حتفهم إثر أزمة قلبية مفاجئة نتيجة تناولهم هذه المكملات، حيث تعد المسبب الرئيسي في الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب والأوعية الدموية، كما تسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والكلى وتليف الكبد على المدى القريب.

وتابع أن هذه المكملات الغذائية المنتشرة داخل صالات الألعاب الرياضية، أغلبها مجهولة المصدر وبعضها مهربة من الخارج وأخرى مصنعة داخل مصانع بئر السلم، يتم بيعها على أنها منتجات أصلية للشباب، غير خاضعة لأي رقابة أو إشراف طبي، وهوما يتطلب توعية شبابنا بمخاطرها وأضرارها، حفاظًا على ابنائنا، كما يتطلب تشديد الرقابة على صالات الجيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» لـ 12 يناير

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» لـ 12 يناير

الحكم على 12متهما بـ«داعش العجوزة» 23 يناير

الحكم على 12متهما بـ«داعش العجوزة» 23 يناير

الجيزة: إزالة مخالفات بناء بجوار الكورنيش الجديد بوراق الحضر

الجيزة: إزالة مخالفات بناء بجوار الكورنيش الجديد بوراق الحضر

لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو

لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو