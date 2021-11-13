طلب إحاطة يطالب بمنع «المكملات الغذائية» في «الجيم»: مجهولة المصدر وتسبب الوفاة

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تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصحة والرياضة، بشأن مخاطر تناول الشباب للمكملات الغذائية المتداولة داخل صالات الألعاب الرياضية «الجيم» على صحتهم دون رقابة من الجهات المعنية.

وقال «رشاد» في طلبه إن بعض الصالات الرياضية توزع «مواد كيمائية» تحت مسمى «مكملات غذائية»، توهم الشباب الراغبين في تضخيم وبناء العضلات وتدفعهم لشرائها وتناولها، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، خاصة أن أغلب هذه المكملات المتداولة مجهولة الهوية والمصدر ومستوردة من الخارج، ويتم تناولها دون الرجوع للطبيب.

وأضاف أن هناك دراسات طبية صادرة من منظمة الصحة العالمية، تحذر فيها الشباب من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، ووصفتها بأنها ليست «آمنة»، حيث تتسبب في أضرار صحية خطيرة، وهناك العديد من الشباب والرياضيين الذين لقوا حتفهم إثر أزمة قلبية مفاجئة نتيجة تناولهم هذه المكملات، حيث تعد المسبب الرئيسي في الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب والأوعية الدموية، كما تسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والكلى وتليف الكبد على المدى القريب.

وتابع أن هذه المكملات الغذائية المنتشرة داخل صالات الألعاب الرياضية، أغلبها مجهولة المصدر وبعضها مهربة من الخارج وأخرى مصنعة داخل مصانع بئر السلم، يتم بيعها على أنها منتجات أصلية للشباب، غير خاضعة لأي رقابة أو إشراف طبي، وهوما يتطلب توعية شبابنا بمخاطرها وأضرارها، حفاظًا على ابنائنا، كما يتطلب تشديد الرقابة على صالات الجيم.