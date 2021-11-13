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محمد النني: الأهداف مع منتخب لها طعم تاني ()

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محمد النني: الأهداف مع منتخب مصر لها طعم تاني (فيديو) محمد النني: الأهداف مع منتخب لها طعم تاني ()

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محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، ومنتخب الأول لكر القدم، أعرب عن سعادته بالهدف الذي سجله أمس الجمعة مع منتخب الفراعنة خلال التعادل 2-2 مع الانجولي في الجولة 5 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب مصر الى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الأخيرة، بعد التعادل مع أنجولا وتصدره المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الجابوني.

ونجح النني في تسجيل هدفًا خلال تعادل منتخبنا الوطني مع أنجولا وحسم التأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع أثناء تسجيله للهدف الأول للمنتخب الوطني من صناعة محمد صلاح، نجم ليفربول، معلقًا عليه:" الأهداف مع منتخب مصر دائمًا غالية ولها طعم تاني"

وأضاف:" الحمد لله على التأهل وشكرًا لزمايلي والجهاز الفني، وجاهزين للمرحلة إللي جاية إن شاء الله".

ويلتقي منتخبنا الوطني مع الجابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، الثلاثاء المقبل.

المصرى اليوم

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