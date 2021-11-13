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غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية

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غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، بدء من الساعة الثامنة مساء غد الأحد، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية»، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، وسوف تعود المياه فور انتهاء الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

يذكر أنه كان مقررًا قطع المياه عن المناطق الثلاث المشار إليها، أمس، إلا أن الشركة أرجأت عملية الصيانة للغد.

المصرى اليوم

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