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«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لضبط المخالفين

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«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لضبط المخالفين «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لضبط المخالفين

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واصل قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات أسفرت جهودها عن ضبط 3335 قضية متنوعة.

كم تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13807 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 205 قضية في مجال الضرائب العامة وجمارك والضرائب العقارية والملاهى.

كما تم ضبط 158 قضية متنوعة تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص وتغير نشاط وحدة سكنية ومهنية، و1354 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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