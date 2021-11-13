«أطلقا الخرطوش على زوج أختهما».. حبس شقيقين في بنها

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قررت نيابة مركز بنها حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيفات أصابا زوج أختهما برش خرطوش في مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول شخص مصاب برش خرطوش بالركبة والساق اليسرى والكتف الأيسر.

انتقلت قوات الأمن وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه «إ م إ» 32 سنة مبلط سيراميك وشقيقا زوجته كل من «ا ح ع» 32 سنة عامل و«ح ح ع» 34 سنة مبيض محارة بسبب خلافات عائلية بين المجني عليه وزوجته فقام شقيق الزوجة الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته احدث إصابة المجني عليه.

وتم نقل المصاب للمستشفى وضبط الطرف الثاني وبمواجهتهما أعترفا بارتكاب الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.