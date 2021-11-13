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تفاصيل القرار الوزاري بحرمان طلاب الجامعات غير الملقحين من دخول الامتحانات
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
يتحول إلى سموم مسرطنة.. متخصص فيروسات يحذر من إعادة تدوير الزيوت المستعملة (تفاصيل)
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
ضبط متهم بالمنيا جمع 18 مليون جنيه مدخرات العاملين بالخارج
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
«بمشاركة تلاميذه».. الآلاف في تشييع جثمان مدرس توفي في طابور الصباح بالدقهلية «فيديو»
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
زراعة 510 شجرة بالطرق والشوارع الرئيسية بحي غرب مدينة سوهاج
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
الثلاثاء.. إعادة محكمة 9 متهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بالمنيا
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:27 مساءً
مقطع يفضح الحوثي.. تحويل مطار صنعاء لثكنة عسكرية وتجارب على طائرة أممية!
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:19 مساءً
الأهلي وغزل المحلة الآن .. عبده يحيي لزعيم الفلاحين
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:11 مساءً
محافظ سوهاج: 45 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:11 مساءً
زمالك 2003 يفوز على الطلائع في بطولة الجمهورية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:11 مساءً
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كورال القدرات الخاصة بهجة الملائكة ضحك وغناء ورياضة وجوايز
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فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 01:49 مساءً
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