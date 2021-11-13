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الكاميرات تكشف جريمة بشعة في كرداسة.. أم تساعد زوجها علي تعذيب طفلتها حتي الموت

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الكاميرات تكشف جريمة بشعة في كرداسة.. أم تساعد زوجها علي تعذيب طفلتها حتي الموت الكاميرات تكشف جريمة بشعة في كرداسة.. أم تساعد زوجها علي تعذيب طفلتها حتي الموت

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كشفت تحريات مباحث الجيزة لغز العثور على جثة طفلة 5 سنوات في قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة، تعرضت للضرب والتعذيب وإطفاء السجائر بجسدها، أن والدتها بالتعاون مع زوجها قاما بقتلها والتخلص من جثتها.

كان قسم شرطة كرداسة تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة 5 سنوات، مصابه بعدة جروح وكدمات، قامت النيابة العامة بمناظرة الجثة وقررت نقلها إلى المشرحة.

وتم فحص الكاميرات المراقبة المحيطة في مكان العثور على جثة الطفلة، وأكدت التحريات أن الطفلة تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان التخلص منها في قطعة أرض زراعية في كرداسة تم تفريغ الكاميرات الموجود أعلي المحلات والعقارات المجاورة وتم تحديد هوية المجني عليها المتهمان بقتلها وتعذيبها.

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وكشفت تحريات أن زوج والدة الطفلة، بالتعاون مع والدتها وراء ارتكاب الجريمة، تم القبض عليها، وقالت أن المتهم الرئيسي مطلوب ضبطه في قضايا حيازة سلاح وسرقات بالإكراه، وبعد القبض عليه اعترف بقتل طفلة بالضرب لتأديبها، وتم التخلص من جثتها بكرداسة بعد الاستعانة بشقيقة الأصغر.

أضاف المتهم في التحقيقات، أنه كان يعتدي على المجني عليها بدعم من والدتها، التي كانت تعاونه على الاعتداء عليها وتعذيبها، وقال يوم الحادث قام بضرب الطفلة بعصا خشبية وسلك كهرباء ثم إطفاء السجائر بجسدها حتي فوجىء بأنها لفظت أنفاسها الاخيرة.

جثة - صورة تعبيرية - صورة أرشيفية

وبمواجهة والدة المجني عليها اعترفت بمساعدة زوجها في ضرب ابنتها بحجة تأديبها، وقالت كنت اعطيه أدوات التعذيب خوفا منه، قررت النيابة العامة بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت شرطة مباحث كرداسة باستكمال التحريات في الواقعة.

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المصرى اليوم

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