حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في القليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 8 قطع سلاح نارى وأبيض، و17 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهم لـ6 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وتنفيذ 7384 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.