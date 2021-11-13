سقوط مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية، وترويجها على عملائهم بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك وأنه يتخذ من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية ومجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية والعديد من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية.

وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وقيامه بتزوير المحررات الرسمية من خلال مهرها ببصمات الأختام المضبوطة بحوزته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.