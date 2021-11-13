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حملات أمنية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات

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حملات أمنية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات حملات أمنية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات م نضبط 50 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهماً، وضبط مبالغ مالية و2 قطعة سلاح نارى و50 هاتف محمول و6 سيارات و5 دراجات نارية و17 قطعة سلاح أبيض و3 ميزان، بحوزة المتهمين المضبوطين وتنفيذ 14 حكم قضائى متنوع.

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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