أخبار عاجلة

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» لـ 12 يناير -
الحكم على 12متهما بـ«داعش العجوزة» 23 يناير -
الجيزة: إزالة مخالفات بناء بجوار الكورنيش الجديد بوراق الحضر -
لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو -
البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو) -
محافظ الجيزة يتفقد تطوير ميدان الجلاء ومحاور البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد -
الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار -
تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين» تشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج «هي تقود» -
رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بطلاب فريق كورال الجامعة -
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس

Print
رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس، الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته بالمجمع الطبي، أن تعمل من خلال الوزارات والأجهزة وكافة الجهات المعنية على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة، كما نعمل جميعا على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى مستوى من الكفاءة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وخلال الجولة، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، عرضا حول مستجدات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال ثلاثة مستويات للخدمة، عن طريق 34 منشأة صحية مقسمة إلى وحدات ومراكز ومستشفيات؛ حيث يتم في إطار ذلك إنشاء 8 وحدات ومراكز جديدة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزا قائما، كما تشمل المنشآت تطوير 3 مستشفيات وإنشاء 2 أخريين.

كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن معدل تنفيذ مشروع مجمع السويس الطبي وصل حاليا إلى 64%، بجانب مشروع إنشاء مستشفى طوارئ السخنة، بالإضافة إلى تطوير كل من مستشفى التأمين الصحي بالسويس، ومستشفى الصدر وإضافة إنشاءات جديدة للصدر، فضلا عن تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي بصورة كاملة.

وأشار الوزير إلى أن مجمع السويس الطبي يتكون من 8 مبان، تشمل المبنى الرئيسي بإجمالي مسطح يصل إلى 47000 م2، حيث يتكون الدور الأرضي من الطوارئ، والأشعة، والتعقيم، والمطابخ، والمغاسل، والمشرحة، بينما يحتوي الدور الأول على المكاتب الإدارية، وأقسام: الحروق، والمناظير، والمعامل، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، والمسالك البولية، والغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، والحضانات، ويضم الدور الثاني أجنحة الإقامة الداخلية، بينما يشمل الدور الثالث الرعاية المركزة، وغرف العمليات، والعنايات المركزة للعمليات، وقسم القلب شامل رعاية القلب، إلى جانب مباني: العيادات، وسكن التمريض والأطباء، والمباني الخدمية وتشمل محطة الكهرباء والمحولات، وموزع الجهد المتوسط، ومحطة التبريد، والخزان الأرضي، ومباني الحراسة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: يضم المجمع الطبي بالسويس عدة مراكز متخصصة تتمثل في مركز أمراض الكلي والمسالك، ومركز طب وجراحة العيون، ومركز أمراض القلب والقسطرة، بالإضافة إلى مركز الحروق.

ويبلغ إجمالي عدد أسرّة حجز المرضى 427 سريرا، موزعة على القسم الداخلي والذي يحتوي على 263 سريرا، والرعاية المركزة وتحتوي على 110 أسرّة، والحضّانة وبها 54 حضانة، كما يبلغ عدد العيادات الخارجية بالمجمع الطبي 62 عيادة، ويتوافر بالمجمع 70 جهاز غسيل كلوي، كما تتوافر به 14 غرفة للعمليات الجراحية، تم تخصيص 12 غرفة منها للعمليات الكبرى، وغرفتين لعمليات الحروق.

كما يضم المجمع الطبي بالسويس بنك دم تجميعي، ومعامل متخصصة مثل الكيمياء والدم، والمناعة، والأنسجة، ومعامل أخرى للطفيليات والميكروبيولوجي، كما يقدم المجمع خدمات الأشعة التشخيصية مثل السينيه وفلوروسكوبي والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والطب النووي، وهشاشة العظام وماموجرافي، وبانوراما.

وفي ختام جولته بالمجمع الطبي بالسويس، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في شراء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمجمع، لسرعة دخوله الخدمة، وتقديم الخدمات الطبية لمواطني المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي

«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

البابا ثيودوروس الثاني يلتقى رئيس جنوب إفريقيا ويصف السيسي بـ«الزعيم السلمي» (صور)

البابا ثيودوروس الثاني يلتقى رئيس جنوب إفريقيا ويصف السيسي بـ«الزعيم السلمي» (صور)

انتصار السيسي في اليوم العالمي للطفولة: «جيل الغد وبناة المستقبل»

انتصار السيسي في اليوم العالمي للطفولة: «جيل الغد وبناة المستقبل»