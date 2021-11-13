رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس، الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته بالمجمع الطبي، أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والأجهزة وكافة الجهات المعنية على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة، كما نعمل جميعا على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى مستوى من الكفاءة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وخلال الجولة، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، عرضا حول مستجدات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال ثلاثة مستويات للخدمة، عن طريق 34 منشأة صحية مقسمة إلى وحدات ومراكز ومستشفيات؛ حيث يتم في إطار ذلك إنشاء 8 وحدات ومراكز جديدة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزا قائما، كما تشمل المنشآت تطوير 3 مستشفيات وإنشاء 2 أخريين.

كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن معدل تنفيذ مشروع مجمع السويس الطبي وصل حاليا إلى 64%، بجانب مشروع إنشاء مستشفى طوارئ السخنة، بالإضافة إلى تطوير كل من مستشفى التأمين الصحي بالسويس، ومستشفى الصدر وإضافة إنشاءات جديدة للصدر، فضلا عن تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي بصورة كاملة.

وأشار الوزير إلى أن مجمع السويس الطبي يتكون من 8 مبان، تشمل المبنى الرئيسي بإجمالي مسطح يصل إلى 47000 م2، حيث يتكون الدور الأرضي من الطوارئ، والأشعة، والتعقيم، والمطابخ، والمغاسل، والمشرحة، بينما يحتوي الدور الأول على المكاتب الإدارية، وأقسام: الحروق، والمناظير، والمعامل، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، والمسالك البولية، والغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، والحضانات، ويضم الدور الثاني أجنحة الإقامة الداخلية، بينما يشمل الدور الثالث الرعاية المركزة، وغرف العمليات، والعنايات المركزة للعمليات، وقسم القلب شامل رعاية القلب، إلى جانب مباني: العيادات، وسكن التمريض والأطباء، والمباني الخدمية وتشمل محطة الكهرباء والمحولات، وموزع الجهد المتوسط، ومحطة التبريد، والخزان الأرضي، ومباني الحراسة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: يضم المجمع الطبي بالسويس عدة مراكز متخصصة تتمثل في مركز أمراض الكلي والمسالك، ومركز طب وجراحة العيون، ومركز أمراض القلب والقسطرة، بالإضافة إلى مركز الحروق.

ويبلغ إجمالي عدد أسرّة حجز المرضى 427 سريرا، موزعة على القسم الداخلي والذي يحتوي على 263 سريرا، والرعاية المركزة وتحتوي على 110 أسرّة، والحضّانة وبها 54 حضانة، كما يبلغ عدد العيادات الخارجية بالمجمع الطبي 62 عيادة، ويتوافر بالمجمع 70 جهاز غسيل كلوي، كما تتوافر به 14 غرفة للعمليات الجراحية، تم تخصيص 12 غرفة منها للعمليات الكبرى، وغرفتين لعمليات الحروق.

كما يضم المجمع الطبي بالسويس بنك دم تجميعي، ومعامل متخصصة مثل الكيمياء والدم، والمناعة، والأنسجة، ومعامل أخرى للطفيليات والميكروبيولوجي، كما يقدم المجمع خدمات الأشعة التشخيصية مثل السينيه وفلوروسكوبي والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والطب النووي، وهشاشة العظام وماموجرافي، وبانوراما.

وفي ختام جولته بالمجمع الطبي بالسويس، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في شراء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمجمع، لسرعة دخوله الخدمة، وتقديم الخدمات الطبية لمواطني المحافظة.