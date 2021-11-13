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القبض على نصاب أوهم ضحاياه بتوفير تأشيرات عمل بإحدى الدول

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القبض على نصاب أوهم ضحاياه بتوفير تأشيرات عمل بإحدى الدول القبض على نصاب أوهم ضحاياه بتوفير تأشيرات عمل بإحدى الدول

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، واستيلائه على أموالهم، من خلال شركة وهمية تحت إدارته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الجديدة، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء إنهاء رسوم إدارية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمقر الشركة وبحوزته 42 عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها في النصب والاحتيال على ضحاياه، و211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة.

توصل رجال الأمن لعدد من المجني عليهم، وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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