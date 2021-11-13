«الداخلية»: ضبط 186 سلاحًا ناريًا و299 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت من ضبط 186 قطعة سلاح نارى، و229 قضية مخدرات وتنفيذ 86202 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 186 سلاح نارى، بحوزة 150 متهم، وتنفيذ 86202 حكم قضائى متنوع، وضبط 229 قضية مخدرات بحوزة 243 متهم.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهم، إرتكبوا 13 حادث متنوع، و40 متهم في مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين، وضبط 23 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط 325 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية وسيارة، و23750 مخالفة مرورية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.