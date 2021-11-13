ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة بمصنع غير مرخص غرب الإسكندرية

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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع دون ترخيص بمنطقة العامرية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمنطقة العامرية، كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 40 برميل من المخللات، دون بيانات تجارية، بإجمالي 6 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها تهتك بالأنسجة وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.