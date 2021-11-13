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أمطار متوسطة بمحمية وادي الجمال في مرسى علم

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أمطار متوسطة بمحمية وادي الجمال في مرسى علم أمطار متوسطة بمحمية وادي الجمال في مرسى علم

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شهدت محمية وادي الجمال بمرسي علم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في عدد من المناطق وسط تجمعات لمياه الأمطار.

فيما تعرضت عدة طرق بالبحر الاخمر لمياه السيول وتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة حلايب.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وجنوب البحر الاحمر وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبًا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.

المصرى اليوم

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